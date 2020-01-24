Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы

Всего участников — более 700

Cвыше 700 организаций стали участниками Московского инновационного кластера. В их число вошли технологичный бизнес, производственные площадки, технопарки, и больше 200 научных организаций.

"Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов", - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на сайте мэрии Москвы.

С начала года к кластеру присоединились семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий. Это Институт пластмасс им. Петрова, Институт общей и неорганической химии им. Курнакова, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Российский химико-технологический университет им. Менделеева, Медико-генетический научный центр им. Бочкова, Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. Мокерова, Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в состав Роскосмоса).

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