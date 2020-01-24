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ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины крымчанина (видео)

11:14
  • пятница
  • 24 января 2020

Преступник оборудовал тайники со взрывчаткой

ФСБ задержала в Крыму местного жителя, который по заданию украинских спецслужб оборудовал в Симферополе схроны со взрывчаткой. Об этом сообщили в Центре общественных связей Службы.

Там рассказали, что в обустроенных тайниках были найдены девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и взрывчатка массой пять килограммов. Видео спецоперации публикует ТВЦ.RU.

Мужчина уже помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ и боеприпасов.

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