ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины крымчанина (видео)

Преступник оборудовал тайники со взрывчаткой

ФСБ задержала в Крыму местного жителя, который по заданию украинских спецслужб оборудовал в Симферополе схроны со взрывчаткой. Об этом сообщили в Центре общественных связей Службы.

Там рассказали, что в обустроенных тайниках были найдены девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и взрывчатка массой пять килограммов. Видео спецоперации публикует ТВЦ.RU.

Мужчина уже помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ и боеприпасов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"