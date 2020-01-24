Гуляющий в музее маленький сын Кейт Миддлтон умилил британцев

В апреле ему исполнится два года
Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма посетил Музей естествознания в Лондоне. Малыш пришел туда вместе с няней.
В соцсети Twitter опубликовали две фотографии, на которых принц Луи разглядывает музейные экспонаты. Его сопровождает няня Мария Тереза Туррион Борралло. Женщина и ребенок, которые только что были в королевском дворце, ничем не отличаются от других посетителей музея.
Кейт Миддлтон говорила, что ее младший сын, которому в апреле исполнится два года, интересуется динозаврами. Бывал ли он в Музее естествознания раньше, не уточняется.
Фотографии Луи умилили британских интернет-пользователей.
- Принц Луи такой милый! - пишут в Сети.
- Когда он успел так вырасти.
- Мое сердце!
- Босс-молокосос (Boss baby) растет так быстро!
MY HEARTTTTT pic.twitter.com/EaMCJtm2dk— Tia (@royallyhighness) January 23, 2020
Пока Луи гулял по музею, его мама разъезжала по стране. В частности, она посетила женскую тюрьму HMP Send в графстве Суррей.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают двух сыновей и дочку. Они считаются образцовой семьей. В соцсетях и СМИ регулярно появляются сообщения о том, что герцогиня ждет четвертого ребенка, однако она упорно опровергает эти слухи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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