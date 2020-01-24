Как уберечься от заражения коронавирусом

Рекомендации распространил Роспотребнадзор

Россиянам рекомендуют отложить поездки в Китай. Там свирепствует новый коронавирус, от которого погибли уже более 20 человек, а число зараженных превысило 8 сотен.

Чтобы не стать жертвой этой новой болезни, лучше повременить с визитом в Поднебесную – по крайней мере, до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация там не стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре.

Назвали эксперты и меры предосторожности, которые помогут избежать заражения. Во-первых, не надо посещать рынки, где продаются животные и морепродукты. Следует также избегать зоопарков. Ведомство рекомендует чаще мыть руки, носить маску, пить только бутилированную воду и питаться только термически обработанной пищей.

К врачам следует обращаться при первых симптомах заболевания, заниматься самолечением крайне опасно. Обязательно надо сообщить врачу, когда именно вы были в Китае, если болезнь проявила себя после поездки.

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