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Названы опасные для здоровья "полезные" продукты

12:04
  • пятница
  • 24 января 2020

Они содержат вредные для организма вещества

Продукты, которые считаются полезными и даже считаются диетическими, могут нанести непоправимый вред здоровью. Как сообщила диетолог Даниэла Крел из Баварского потребительского центра, они могут содержать вредные вещества.
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Рыба, польза которой, казалось, не подвергается сомнению, может содержать ртуть. Особенно опасен в этом отношении тунец. Концентрация ртути в мясе зависит от того, где ее выращивали, а также от ее возраста. А в корм для лосося часто добавляют антибиотики.

Консервированные помидоры содержат антиоксидант ликопин, который укрепляет иммунную систему и снижает риск развития рака. Но внутреннее покрытие банок может содержать бисфенол А, нарушающий гормональный баланс. Диетолог рекомендует покупать консервы в стеклянных банках.

Самый популярный диетический продукт – рис – может содержать мышьяк. Яд попадает в окружающую среду со сточными водами и удобрениями. Мышьяк повреждает сосуды и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, пишет немецкое издание "Focus".

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