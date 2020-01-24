Названы опасные для здоровья "полезные" продукты

Они содержат вредные для организма вещества

Продукты, которые считаются полезными и даже считаются диетическими, могут нанести непоправимый вред здоровью. Как сообщила диетолог Даниэла Крел из Баварского потребительского центра, они могут содержать вредные вещества.

Рыба, польза которой, казалось, не подвергается сомнению, может содержать ртуть. Особенно опасен в этом отношении тунец. Концентрация ртути в мясе зависит от того, где ее выращивали, а также от ее возраста. А в корм для лосося часто добавляют антибиотики.

Консервированные помидоры содержат антиоксидант ликопин, который укрепляет иммунную систему и снижает риск развития рака. Но внутреннее покрытие банок может содержать бисфенол А, нарушающий гормональный баланс. Диетолог рекомендует покупать консервы в стеклянных банках.

Самый популярный диетический продукт – рис – может содержать мышьяк. Яд попадает в окружающую среду со сточными водами и удобрениями. Мышьяк повреждает сосуды и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, пишет немецкое издание "Focus".

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