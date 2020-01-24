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Водянова показала трогательное фото с младшим сыном

12:30
  • пятница
  • 24 января 2020

Мальчик соскучился по маме

37-летняя модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram трогательный снимок, где ее обнимает младший сын.  
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"Теплая встреча дома", - написала Водянова, которая вернулась в Париж из швейцарского Давоса, где с 21 по 24 января проходит Всемирный экономический форум. 

Судя по всему, дети сильно соскучились по маме. Один из малышей - Роман - бросился в ее объятия, едва модель сняла верхнюю одежду в прихожей. На лице знаменитости застыла умиротворенная улыбка. А вот лица мальчика не видно. Наталья Водянова старается не показывать своих детей от бизнесмена Антуана Арно. 

- Такие милые, - пишут в соцсети. 

- Ммм, как мило! Дома всегда хорошо.

- Такая уютная и теплая фотография.

- Счастье на руках.

- Ласковая мама. 

В начале января российская модель подтвердила, что выходит замуж за французского предпринимателя Антуана Арно. Об их романе она объявила еще в 2011 году. Они воспитывают двух сыновей. От предыдущих отношений у Водяновой осталось трое детей. 

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