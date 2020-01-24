В Брюсселе подписали соглашение по выходу Великобритании из ЕС

Объявлено о "новой главе" в истории союза

Соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза подписали в Брюсселе главы Европейского совета и Европейской комиссии. Председатель Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что, несмотря на Brexit, дружба между Британией и Евросоюзом сохранится. А договор позволит начать новую главу, в которой стороны будут партнерами и союзниками.

Его поддержала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также поставила свой автограф под документом. Ратификация документа в Европейском парламенте состоится 29 января, а уже на 31-е число запланирован Brexit, передает "Интерфакс".

Днем ранее законопроект по выходу Великобритании из ЕС подписала королева Елизавета II. Это окончательно придало ему статус британского закона. В результате, по мнению экспертов, Лондон избавился от одного из главных препятствий, затруднявших выход Великобритании из ЕС в намеченный срок.

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