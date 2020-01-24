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Скандал с Гарри и Меган подкосил здоровье Елизаветы II

13:08
  • пятница
  • 24 января 2020

Она нарушила давнюю традицию

У 93-летней королевы Великобритании возникли проблемы со здоровьем. По слухам, поступок принца Гарри и Меган Маркл, которые решили отделиться от монаршей семьи, плохо сказался на ее самочувствии. 
Канадцы собирают подписи против принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II не смогла прийти на ежегодное собрание Сандрингемского женского института в West Newton Village Hall. Королева не пропустила ни одного заседания с 1943 года.  

Визит королевы отменили в последний момент. За полчаса до начала собрания представитель службы безопасности объявил собравшимся в зале, что Елизавета II не придет на мероприятие, поскольку "чувствует себя недостаточно хорошо". 

Позднее пресс-секретарь Букингемского дворца рассказал MailOnline, что королева "немного простужена" и что это "не повод для тревоги". 

Однако такое объяснение успокоило не всех британцев. Ведь раньше королева редко болела. Недавно ее впервые заметили со слуховым аппаратом, что подогрело тревожные настроения. Некоторые подозревают, что скандал с Гарри и Меган подкосил здоровье Елизаветы II.  

Напомним, в январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. Кроме того, чета стремится к финансовой самостоятельности. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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