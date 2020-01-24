В Москве построят геронтологический центр мирового уровня

Французская компания построит в Москве геронтологический центр мирового уровня

В пятницу столичные власти подписали соглашение с французской компанией Orpea Group, которая в ближайшее время начнёт строительство геронтологического центра в Москве. Там смогут проживать люди пожилого возраста, в том числе с инвалидностью, за которыми нужен уход. Появится новое учреждение в Переделкине, там, где уже более 100 лет существует подобный центр. Чем поможет такое соседство?

Здесь праздник практически каждый день. Все, кто живет в геронтологическом центре в "Переделкино", часто собираются вместе и радуют друг друга своими талантами. На грустные мысли времени совсем не остается. В этом старейшем социальном учреждении Москвы проживают около 250 человек. Елизавета Иванова переехала сюда 13 лет назад. Самое главное, говорит, что разрешили взять с собой не только любимые вещи, но и мебель. Ведь у каждого здесь - своя отдельная комната, передает "ТВ Центр".

Среди постояльцев много ветеранов. Поэтому здесь часто вспоминают военные годы. Зинаиде Завьяловой было 12, когда началась Великая Отечественная.

Здесь же работает и лечебно-диагностическое отделение. Все необходимые врачи всегда рядом. А уже в 2023 году по соседству с этим научно-методическим геронтологическим центром откроется еще один. Сергей Собянин в пятницу подписал Меморандум с французской группой компаний ORPEA, которая специализируется на учреждениях для пожилых людей.

"В Москве количество пожилых людей с каждым годом становится все больше и больше, растет продолжительность жизни. Количество людей, которым перевалило за 80, приблизилось к полумиллиону человек и эта численность растет из года в год. Поэтому для медицинской системы, системы социальной защиты Москвы, эта ситуация формирует новые вызовы, новые требования, новые проблемы, новые заботы. Мы должны не только содержать, но лечить и реабилитировать пожилых людей, заниматься их досугом, поддерживать их. Это огромная необходимая для города работа", - сказал Собянин.

Французская компания не только построит центр. Но и создаст команду во главе с европейскими специалистами. По проекту новое здание со всех сторон окружено лесопарковой зоной. А это значит - у постояльцев будет возможность ежедневно гулять на свежем воздухе.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"