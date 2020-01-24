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Радиоактивный грунт из района строительства ЮВХ вывезут за город

15:08
  • пятница
  • 24 января 2020

Радиационный мониторинг проводится постоянно

В пятницу стало известно, что склон с радиоактивными отходами в Москворечье-Сабурове, где должна пройти Юго-Восточная хорда, рекультивируют, а заражённый грунт вывезут за пределы Москвы.

На своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дополнительные исследования выявили незначительные следы загрязнения. По мнению специалистов, они не препятствуют строительству. Тем не менее, постоянно будет проводиться радиационный мониторинг, и в случае обнаружения даже малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены.

Кроме того, на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов имеются пятна радиоактивного заражения. Сам завод ликвидацией экологического ущерба не занимается, формально теперь это не его территория. Поэтому город берет на себя эту задачу. В результате удастся решить сразу две задачи - построить хорду, улучшив транспортную ситуацию и ликвидировать радиоактивную помойку.

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