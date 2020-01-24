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Закрыто авиасообщение Москвы с китайским Уханем

13:05
  • пятница
  • 24 января 2020

Рейсы отменены из-за вспышки болезни

Авиасообщение российской столицы с китайским городом Ухань закрыто. Рейсы отменены из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Такое решение приняли руководители перевозчика China Southern Airlines.
В Китае из-за коронавируса объявили высший уровень угрозы

"Китайская сторона сообщила о закрытии аэропорта Тяньхэ и уведомила о временном прекращении полетов в Москву", — цитирует слова информированного источника "Интерфакс". По его данным, с российской стороны какие-либо ограничения не вводились. 

China Southern Airlines выполняет прямой рейс из Москвы в Ухань. После посадки в этом городе самолет летит в Гуанчжоу. Рейс выполняется из аэропорта Шереметьево по средам, пятницам и воскресеньям.

О вспышке неизвестной формы пневмонии в китайском городе Ухань стало известно в конце января.  Как выяснилось, причиной стал новый вид коронавируса. По последним данным, число заразившихся превысило восемь сотен человек, 26 человек погибли. Несколько случаев выявлено уже в Японии, Южной Корее, Таиланде и США.

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