ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

День студента: куда сходить в Москве

15:17
  • пятница
  • 24 января 2020

Мероприятия пройдут в том числе на ВДНХ

Москва готова ко Дню студента. В ближайшие выходные на десятках площадок по всему городу пройдут различные праздничные мероприятия. Так, вход на катки во многих парках будет бесплатным для учащихся вузов, а ещё и для всех Татьян, передает "ТВ Центр".

В субботу вечером на главном катке страны на ВДНХ танцевальный флешмоб и концерт. А на соседней тюбинговой горке можно покататься на ватрушке. Потанцевать на льду под зажигательную музыку можно будет в субботу и на катке "Восход" в Парке Горького. Там же на Пушкинской набережной будут работать тематические площадки - "Зачетный керлинг" и "Зачетное творчество".

А ещё в парке 50-летия Октября можно поучаствовать в ледовой фан-универсиаде и попробуют свои силы в перетягивании каната на льду или хоккее с гигантским мячом. Ну а в воскресенье в МГУ уже традиционно ректор Виктор Садовничий будет угощать студентов медовухой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Каток
Каток
Студенты на катке
Студенты на катке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.