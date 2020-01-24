День студента: куда сходить в Москве

Мероприятия пройдут в том числе на ВДНХ

Москва готова ко Дню студента. В ближайшие выходные на десятках площадок по всему городу пройдут различные праздничные мероприятия. Так, вход на катки во многих парках будет бесплатным для учащихся вузов, а ещё и для всех Татьян, передает "ТВ Центр".

В субботу вечером на главном катке страны на ВДНХ танцевальный флешмоб и концерт. А на соседней тюбинговой горке можно покататься на ватрушке. Потанцевать на льду под зажигательную музыку можно будет в субботу и на катке "Восход" в Парке Горького. Там же на Пушкинской набережной будут работать тематические площадки - "Зачетный керлинг" и "Зачетное творчество".

А ещё в парке 50-летия Октября можно поучаствовать в ледовой фан-универсиаде и попробуют свои силы в перетягивании каната на льду или хоккее с гигантским мячом. Ну а в воскресенье в МГУ уже традиционно ректор Виктор Садовничий будет угощать студентов медовухой.

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