Первые пары зарегистрировали брак на московском ипподроме

В столице открылась новая площадка для регистрации брака

В пятницу на Московском ипподроме впервые вместо топота копыт звучал марш Мендельсона. Там зарегистрировали брак сразу две пары москвичей, сообщает "ТВ Центр".

Церемония проходила торжественно в колонном зале. Всё, как положено: белые платья, кольца, торжественные обещания, а потом - цветы и шампанское. Только вот за окнами - не обычный московский пейзаж, а заснеженные трибуны и лошади.

Обещанные кони ждали молодожёнов у выхода. Правда, лихо прокатиться на них так никто и не решился - ограничились просто прогулкой и романтическими фотографиями.

Зарегистрировать брак на ипподроме можно, подав заявление в Хорошёвском отделе ЗАГС или на портале госуслуг. Ипподром стал ещё одной площадкой, которые город предлагает тем, кто хочет сделать свою свадьбу необычной и уж точно запоминающейся.

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