Не до сна: что делать при встрече с разбуженным ежиком

Специалисты дали совет

Не до сна. Из-за аномально тёплой зимы в московском регионе проснулись ежи. А с ними так: они никого не трогают, и им лучше не мешать.

Это создание обнаружила жительница Одинцова прямо на дороге у дома. И выложила забавное видео в сеть. Ёжик бегал прямо по сугробам, видимо, в поисках еды, передает "ТВ Центр".

Видео уже вызвало споры: одни пользователи, глядя на резвое существо, умиляются, другие его жалеют. Сообщают и о других проснувшихся ежах. По словам зоологов, эти животные зимой иногда выходят из спячки, если теплеет и тает снег. Но трогать их не надо: они должны сами найти себе надёжное убежище, чтобы продолжить спать.

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