Унитаз разбит: Порошенко со скандалом пришел на допрос

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

В Киеве сейчас неспокойно, у здания Госбюро расследований сразу два митинга. На одном собрались противники Петра Порошенко, вторая группа выступает в поддержку экс-президента. Он в пятницу наконец пришёл на допрос по делу о возможной госизмене при подписании минских соглашений, передает "ТВ Центр".

Пока бывший президент беседовал со следователями, на улице начались потасовки. Один из участников стихийной акции, решивший символично напомнить о коррупционных делах экс-главы государства, принес золотой унитаз. Чем тут же спровоцировал сторонников Порошенко - сантехнику разбили, весьма бесцеремонно выдворили за ограду и самого активиста.

Напомним, Порошенко проходит по делу как свидетель. В этом статусе он позволил себе игнорировать повестки и не являться на допрос. Так что сегодня экс-президента, лишенного теперь и депутатской неприкосновенности, обещали привести в здание в наручниках.

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