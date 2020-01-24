Кремль: судьбу поправок в Конституцию решат россияне

Голосование не будет простой формальностью

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не является формальностью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, от результатов голосования будет зависеть, вступят изменения в силу или нет.

"Это именно решение президента - устроить это голосование, ходя де-юре такой необходимости нет. Но, тем не менее, оно не является формальностью: это будет именно голосование "за" или "против", и если люди посчитают нецелесообразным, то так и произойдет", - заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

На вопрос, будет ли голосование проведено до или после подписания поправок президентом, представитель Кремля прямого ответа не дал. Он уточнил, что порядок и сроки проведения сейчас разрабатываются.

Накануне Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию. Ранее в нижней палате парламента рассказали, что общероссийское голосование по ним может быть проведено после подписания закона президент. По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в силу вступят только те нормы, которые поддержат граждане.

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