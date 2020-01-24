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Единственная дочь Жени Белоусова выросла красавицей

13:50
  • пятница
  • 24 января 2020

Девушка любит путешествовать

Единственная дочь Жени Белоусова рассказала о конфликтах с матерью и о своих планах на жизнь. 
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Кристина любит танцевать и путешествовать. За последние годы она побывала во многих странах, а сейчас отдыхает на Бали. Дочь музыканта работала моделью, психологом и переводчиком, но долго на одном месте она не засиживалась. Девушка признается, что вообще не хочет работать.  

Это одна из причин ее конфликтов с мамой - Еленой Худик, с которой Женя Белоусов развелся в 1995 году. "Порой мне хочется выть от того, что по непонятным причинам "базовое нормальное" в нашей семье недоступно в принципе. Все постоянно на нервах", - рассказала Кристина в эфире передачи "Сегодня вечером". 

Отметим, что дочь Белоусова выросла настоящей красавицей. У себя в Instagram она часто выкладывает фотографии в экзотической одежде. Зачастую девушка принимает изящные позы, словно танцуя. Многие из этих снимков так и просятся на обложку какого-нибудь модного журнала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kristina (@cristina_bel)

- Эльфийское лицо, - пишут Кристине в соцсети. 

- Красавица. 

- Кристина, Вы прекрасны!

- Шикарна. 

- Потрясающе красивая. 

Напомним, исполнитель хитов "Девочка моя синеглазая" и "Ночное такси" умер в 1997 году. Его привезли в больницу с приступом острого панкреатита. В клинике у него произошел инсульт. Звезде сделали операцию на головном мозге. Через несколько месяцев он скончался. Ему было 32 года. У певца осталась не только дочь, но и сын. Роман - сын Белоусова от его последней возлюбленной. 

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