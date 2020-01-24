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Киев извинился за речь Зеленского после скандала с Румынией

13:41
  • пятница
  • 24 января 2020

Офис президента Украины оправдался неверным переводом

Речь Владимира Зеленского, в которой говорилось об "оккупации" западных территорий Украины Румынией, неверно перевели на английский. Офис украинского президента уже исправил ошибку, заявил посол Украины в Румынии Александр Банков.
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Владимир Зеленский произнес памятную речь 19 января, по случаю Дня соборности Украины. Украинский лидер говорил о событиях столетней давности. "Большую часть территории Галичины заняли польские войска, Северную Буковину - румыны, а Закарпатье отошло к Чехословакии", - просветил слушателей президент.

Позже переведенную на английский речь опубликовали на сайте президентской администрации – однако слово "заняли" в этом отрывке заменили на "оккупировали" (occupied). В связи с этим в Румынии разгорелся скандал – Бухарест потребовал объяснений.

"Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций", – написал в Facebook посол Украины в Румынии. Банков подчеркнул, что ошибка уже исправлена.

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