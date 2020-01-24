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Свыше 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы

13:53
  • пятница
  • 24 января 2020

Всего участников кластера стало более 700

С начала 2020 года к Московскому инновационному кластеру присоединились семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий. Таким образом, общее число участников Московского инновационного кластера превысило 700 организаций.

В их число вошли Институт пластмасс, Институт общей и неорганической химии, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Российский химико-технологический университет, Медико-генетический научный центр, Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники, Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения".

В январе количество участников кластера превысило 700. Это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций. Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов", - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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