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Тело девушки, которая вела блог о свиданиях с миллионерами, нашли в лесу под Петербургом

14:08
  • пятница
  • 24 января 2020

Последний раз блогерша выходила на связь 19 января

Обгоревшее тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти найдено в лесу недалеко от Санкт-Петербурга, в районе поселка Парголово. Установлено, что это блогерша М., известная по ее каналу на YouTube и в Telegram.
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Следователи выясняют обстоятельства гибели жительницы Петербурга. Последние сообщения в ее Telegram-канале датированы 19 января.

Известно, что М. занималась видеоблогингом: она снимала эксцентричные ролики и выкладывала их в Сеть. Девушка назначала свидания миллионерам, путешествовала автостопом и пробовала наркотики.

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