Тело девушки, которая вела блог о свиданиях с миллионерами, нашли в лесу под Петербургом

Последний раз блогерша выходила на связь 19 января

Обгоревшее тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти найдено в лесу недалеко от Санкт-Петербурга, в районе поселка Парголово. Установлено, что это блогерша М., известная по ее каналу на YouTube и в Telegram.

Следователи выясняют обстоятельства гибели жительницы Петербурга. Последние сообщения в ее Telegram-канале датированы 19 января.

Известно, что М. занималась видеоблогингом: она снимала эксцентричные ролики и выкладывала их в Сеть. Девушка назначала свидания миллионерам, путешествовала автостопом и пробовала наркотики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"