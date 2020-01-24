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Ученые "заставили заговорить" древнеегипетскую мумию

14:37
  • пятница
  • 24 января 2020

При жизни египтянин был жрецом

Ученые из Великобритании восстановили голос жреца Несьямуна, который жил в Египте во времена правления фараона Рамзеса XI между 1099 и 1069 годами до нашей эры.

Это удалось сделать благодаря хорошо сохранившимся голосовым связкам и гортани мумии. Аудиозапись голоса опубликовал журнал Scientific Reports.

Для того, чтобы извлечь звук с данными мумии, ученые воссоздали трехмерную модель органов речь при помощи компьютерного томографа и распечатали на 3D-принтере. Вся эта техника позволила воссоздать один звук - нечто среднее между гласными в английских словах "bed" и "bad".

Ученые заметили, что эти "зловещие" звуки не являются точной копией голоса жреца, так как за три тысячи лет язык и небо потеряли большую часть своей массы.

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