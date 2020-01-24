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Максим Галкин примерил усы и бороду с косичками

15:05
  • пятница
  • 24 января 2020

Поклонники оценили новый образ

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram интересный снимок, сделанный, видимо, после каких-то съемок или после детского праздника. "Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел", - написал муж Примадонны. 
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На опубликованном снимке Галкин демонстрирует довольно густые усы и бороду с косичками. В таком виде он походит на Капитана Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря". Если бы не белый халат, то шоумена вполне можно было бы принять за харизматичного пирата, сыгранного Джонни Деппом. 

Многие интернет-пользователи написали, что такой образ идет Галкину. Подписчики наперебой начали сравнивать его с разными персонажами. 

- Старик Хоттабыч, - пишут в комментариях. 

- Граф Монте-Кристо?

- Князь.

- Красава. 

- У вас все лица достойные.

- Очень выразительно.

Сейчас Максим Галкин находится в новозеландском городе Окленд, где у него запланирован концерт. В свободное время телеведущий решил изучить местные достопримечательности и насладиться теплой погодой.

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