ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко боится быть "съеденным" белоруссами

14:44
  • пятница
  • 24 января 2020

Президент Белоруссии не хочет "растворять" суверенитет

Александр Лукашенко отказывается "растворять" суверенитет Белоруссии в России. Президент уверен, что сограждане его не поймут и "съедят" в течение года.
Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - заявил Лукашенко. С такими словами белорусский лидер обратился к трудовому коллективу "Завода газетной бумаги" в Шклове.

По словам Лукашенко, он и в разговорах с президентом России говорил, что этого в Белоруссии не может сделать никто. Александр Григорьевич подчеркнул, что не хочет стать последним президентом страны. А хочет, чтобы дети жили на этом клочке земли "в мире, согласии, в обнимку с русским человеком", передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.