Лукашенко боится быть "съеденным" белоруссами

Президент Белоруссии не хочет "растворять" суверенитет

Александр Лукашенко отказывается "растворять" суверенитет Белоруссии в России. Президент уверен, что сограждане его не поймут и "съедят" в течение года.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - заявил Лукашенко. С такими словами белорусский лидер обратился к трудовому коллективу "Завода газетной бумаги" в Шклове.

По словам Лукашенко, он и в разговорах с президентом России говорил, что этого в Белоруссии не может сделать никто. Александр Григорьевич подчеркнул, что не хочет стать последним президентом страны. А хочет, чтобы дети жили на этом клочке земли "в мире, согласии, в обнимку с русским человеком", передает ТАСС.

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