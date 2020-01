Скандальная российская песня стала платиновой в Великобритании

Это успех

Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI) присвоила платиновый статус песне "All the Things She Said" ("Я сошла с ума") российской группы t.A.T.u.

Песню перевели на английский язык 20 лет назад для англоязычной аудитории. С тех пор только на территории Соединенного Королевства было продано больше 600 тысяч копий, пишет "Газета.Ru".

Группа t.A.T.u. просуществовала 12 лет – с 1999 по 2011-й годы. Песня "Я сошла с ума" и скандальный клип на нее принесли группе всероссийскую и общемировую известность. Отзвуки хита можно услышать в песнях "Nightmare" американской певицы Холзи, "E. T." Кетти Перри и Канье Уэста, не говоря уже и о прямых ремейках и ремиксах, уточняет издание "Коммерсант".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"