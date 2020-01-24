ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео рухнувшего завода в Кемеровской области

15:21
  • пятница
  • 24 января 2020

В момент ЧП на рабочих местах находилось около 20 человек

В городе Прокопьевск Кемеровской области произошло обрушение крыши завода "Новотранс". Под завалами кровли людей нет, сообщили в МЧС по региону. Предварительно, в результате происшествия пострадал один человек.

ТВЦ.RU публикует фотографии и видео очевидцев рухнувшего завода. На кадрах видно, как крыша сложилась гармошкой.

Во время инцидента в вагоносборочном цеху находилось более 20 человек. Почти все люди самостоятельно покинули аварийное здание. Основная причина произошедшего - кровля не выдержала тяжести снега.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
В Прокопьевске у завода "Новотранс" рухнула кровля
В Прокопьевске у завода "Новотранс" рухнула кровля
В Прокопьевске у завода "Новотранс" рухнула кровля
В Прокопьевске у завода "Новотранс" рухнула кровля
В Прокопьевске у завода "Новотранс" рухнула кровля
В Прокопьевске у завода "Новотранс" рухнула кровля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.