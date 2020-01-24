Опубликовано видео рухнувшего завода в Кемеровской области

В момент ЧП на рабочих местах находилось около 20 человек

В городе Прокопьевск Кемеровской области произошло обрушение крыши завода "Новотранс". Под завалами кровли людей нет, сообщили в МЧС по региону. Предварительно, в результате происшествия пострадал один человек.

ТВЦ.RU публикует фотографии и видео очевидцев рухнувшего завода. На кадрах видно, как крыша сложилась гармошкой.

Во время инцидента в вагоносборочном цеху находилось более 20 человек. Почти все люди самостоятельно покинули аварийное здание. Основная причина произошедшего - кровля не выдержала тяжести снега.

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