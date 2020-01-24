ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский рассказал Нетаньяху о своей пострадавшей от Холокоста семье

15:13
  • пятница
  • 24 января 2020

Президент Украины заранее подготовил письмо

Нацистские оккупанты в годы Второй мировой войны расстреляли родителей и троих братьев деда Владимира Зеленского. Об этом президент Украины рассказал на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам украинского лидера, сам дед, Семен Зеленский, был на фронте – и ему удалось выжить.
Зеленский рассказал о переговорах с Россией

"Через два года после окончания войны у него родился сын, через 31 год — внук, через 40 лет внук стал президентом и сейчас он стоит перед вами", — сказал Зеленский.

В письме, подготовленном президентом Украины, было еще две истории "про Холокост и Вторую мировую". Свое послание он передал израильскому премьеру. Национальность, религия и возраст теряют смысл, когда есть доброе сердце, которое преодолевает зло, - завершил свое выступление Зеленский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.