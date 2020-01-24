Зеленский рассказал Нетаньяху о своей пострадавшей от Холокоста семье

Президент Украины заранее подготовил письмо

Нацистские оккупанты в годы Второй мировой войны расстреляли родителей и троих братьев деда Владимира Зеленского. Об этом президент Украины рассказал на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам украинского лидера, сам дед, Семен Зеленский, был на фронте – и ему удалось выжить.

"Через два года после окончания войны у него родился сын, через 31 год — внук, через 40 лет внук стал президентом и сейчас он стоит перед вами", — сказал Зеленский.

В письме, подготовленном президентом Украины, было еще две истории "про Холокост и Вторую мировую". Свое послание он передал израильскому премьеру. Национальность, религия и возраст теряют смысл, когда есть доброе сердце, которое преодолевает зло, - завершил свое выступление Зеленский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"