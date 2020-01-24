ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Создан лак для эффективной борьбы с кариесом

15:59
  • пятница
  • 24 января 2020

Средство разрабатывают в Китае

Китайские ученые из Аньхойского медицинского университета разрабатывают материал, который защищает зубы от бактерий, оберегает зубную эмаль и тем самым предотвращает возникновение кариеса. 
Названа зубная паста, вредящая всему организму

Специалисты решили создать антикариесное покрытие на основе природного антимикробного пептида H5, который содержится в слюне человека. Пептид H5 обволакивает зубы пленкой, защищая их от микробов. 

Для усиления положительных свойств пептида H5 ученые изменили его молекулу таким образом, чтобы привлечь больше ионов кальция. В таком виде пептид не только убивает бактерии, но и запускает процесс восстановления зубной эмали. 

Специалисты назвали свое детище пептидным лаком. Как пишет РИА Новости, лак не лечит зубы и не затягивает кариозные полости, а лишь убивает бактерии. Китайские ученые считают, что со временем их антикариесное покрытие станет такой же обычной вещью, как и зубная паста. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кабинет стоматолога
Кабинет стоматолога
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.