Создан лак для эффективной борьбы с кариесом

Средство разрабатывают в Китае

Китайские ученые из Аньхойского медицинского университета разрабатывают материал, который защищает зубы от бактерий, оберегает зубную эмаль и тем самым предотвращает возникновение кариеса.

Специалисты решили создать антикариесное покрытие на основе природного антимикробного пептида H5, который содержится в слюне человека. Пептид H5 обволакивает зубы пленкой, защищая их от микробов.

Для усиления положительных свойств пептида H5 ученые изменили его молекулу таким образом, чтобы привлечь больше ионов кальция. В таком виде пептид не только убивает бактерии, но и запускает процесс восстановления зубной эмали.

Специалисты назвали свое детище пептидным лаком. Как пишет РИА Новости, лак не лечит зубы и не затягивает кариозные полости, а лишь убивает бактерии. Китайские ученые считают, что со временем их антикариесное покрытие станет такой же обычной вещью, как и зубная паста.

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