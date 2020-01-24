ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Свет мой, зеркальце: Меркель растаяла от подарка Эрдогана

15:34
  • пятница
  • 24 января 2020

Презент символизирует роскошь и богатство

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли кампус турецко-немецкого университета в Стамбуле. После церемонии турецкий лидер преподнес фрау канцлерин памятные подарки.
Как старые друзья: Меркель пообщалась с Путиным по-русски

Ангела Меркель от презентов – изящного инкрустированного зеркала и шлема - была в восторге. В зеркало канцлер просто не могла насмотреться. Турецкое издание Sozcu поясняет, что подарки эти с особым смыслом: зеркала в дорогой оправе и шлемы были в обиходе во дворцах, они символизируют силу, роскошь и богатство.

Открытие университета Меркель назвала ярким примером сотрудничества Германии и Турции. По ее словам, в этом учебном заведении будут учиться 5 тысяч студентов. Во время своего визита в Стамбул канцлер Германии намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии, а также вопросы экономического сотрудничества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель и Реджеп Эрдоган
Ангела Меркель и Реджеп Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.