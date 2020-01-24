Свет мой, зеркальце: Меркель растаяла от подарка Эрдогана

Презент символизирует роскошь и богатство

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли кампус турецко-немецкого университета в Стамбуле. После церемонии турецкий лидер преподнес фрау канцлерин памятные подарки.

Ангела Меркель от презентов – изящного инкрустированного зеркала и шлема - была в восторге. В зеркало канцлер просто не могла насмотреться. Турецкое издание Sozcu поясняет, что подарки эти с особым смыслом: зеркала в дорогой оправе и шлемы были в обиходе во дворцах, они символизируют силу, роскошь и богатство.

Открытие университета Меркель назвала ярким примером сотрудничества Германии и Турции. По ее словам, в этом учебном заведении будут учиться 5 тысяч студентов. Во время своего визита в Стамбул канцлер Германии намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии, а также вопросы экономического сотрудничества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"