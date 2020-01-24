Момент крупного взрыва в США попал на видео

Предварительно, в результате взрыва пострадал один человек

В США прогремел крупный взрыв в здании на северо-западе Хьюстона в штате Техас. ТВЦ.RU публикует видео с места происшествия.

Очевидцы сообщают, что из-за взрыва выбило окна и двери. Он был такой мощности, что волна ощущалась на большом расстоянии.

"Это было так громко! Будто у меня на заднем дворе грохнуло, хотя я была за шесть миль! Взрыв разбудил меня ото сна, я не понимала где я и какой сегодня день", - поделилась пережитым в твитере Кассия Майсек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в результате взрыва пострадал один человек. Причины ЧП пока не приводятся.

"Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе инцидента", - сообщила в соцсетях полиция города. Жителям посоветовали избегать зоны ЧП.

Взрыв прогремел около 4:25 утра (13:25 мск). По предварительным данным, инцидент мог произойти на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing. На месте работают пожарные.

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