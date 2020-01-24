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Овечкина назвали лучшим собутыльником в НХЛ

15:59
  • пятница
  • 24 января 2020

Большинство игроков мечтают выпить пива с форвардом

Выпить пива с нападающим клуба "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александром Овечкиным – мечта большинства игроков Национальной хоккейной лиги. По итогам опроса, который провел The Athletics, 34-летний россиянин набрал 14% голосов респондентов.
Овечкина засняли за игрой с маленьким сыном

Второй среди самых желанных собутыльников – форвард "Питтсбург Пингвинз" и сборной Канады Сидни Кросби.

Джо Торнтон из "Сан-Хосе" набрал 11% голосов. В списке партнеров по выпивке он занял третью позицию.

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