Врач перечислил первые признаки рака кожи

Стоит обратить внимание на растущие пятна с нечеткими границами

Врач рассказал, как обнаружить меланому на ранней стадии. Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров советует тщательно следить за состоянием своей кожи.

По его словам, насторожить человека должны незаживающие на теле ранки, а также пятна на коже с нечеткими границами или нечеткого цвета, а также те, которые увеличиваются в размерах.

Сигнализировать о проблеме может и увеличение лимфоузлов, а также постоянная усталость, снижение аппетита и веса, передает РИА Новости.

Рак кожи - или меланома - злокачественное новообразование на коже человека. Изначально опухоль напоминает родинку (невус), поэтому врачи напоминают о важности ежегодного осмотра у дерматолога.

В частности, болезнь может развиться из-за действия ультрафиолетового излучения, то есть долгого нахождения на солнце, или попадания на кожу химикатов.

В настоящее время ученые изобрели несколько способов лечения меланомы, в том числе это таргетная терапия. Такие препараты помогают ликвидировать раковые клетки и не наносят вреда другим.

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