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Врач перечислил первые признаки рака кожи

17:04
  • пятница
  • 24 января 2020

Стоит обратить внимание на растущие пятна с нечеткими границами

Врач рассказал, как обнаружить меланому на ранней стадии. Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров  советует тщательно следить за состоянием своей кожи.

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По его словам, насторожить человека должны незаживающие на теле ранки, а также пятна на коже с нечеткими границами или нечеткого цвета, а также те, которые  увеличиваются в размерах.

Сигнализировать о проблеме может и увеличение лимфоузлов, а также постоянная усталость, снижение аппетита и веса, передает РИА Новости.

Рак кожи - или меланома - злокачественное новообразование на коже человека. Изначально опухоль напоминает родинку (невус), поэтому врачи напоминают о важности ежегодного осмотра у дерматолога.

В частности, болезнь может развиться из-за действия ультрафиолетового излучения, то есть долгого нахождения на солнце, или попадания на кожу химикатов.

В настоящее время ученые изобрели несколько способов лечения меланомы, в том числе это таргетная терапия. Такие препараты помогают ликвидировать раковые клетки и не наносят вреда другим.

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