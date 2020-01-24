ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отек мозга: Воеводина рассказала о своей болезни

17:34
  • пятница
  • 24 января 2020

Роды подкосили здоровье модели

"Мисс Москва-2015" и бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина призналась, что в свои 27 лет имеет серьезные проблемы со здоровьем.
"У ребенка может быть травма": Воеводина поделилась своими опасениями

Молодая мама уже полгода борется с последствиями эпидуральной анестезии (местное обезболивание при родах, укол делается в пространство позвоночника – прим. ред.). У Оксаны, как оказалось, есть серьезные проблемы со спиной, но об этом она узнала только во время схваток, когда к ней зашел врач-анестезиолог.

"Врач перед уколом возмутилась, что у меня сколиоз, и сказала, что если я дернусь, то она может промахнуться и не попасть в правильное место в позвоночнике. На следующее утро спина не разгибалась. Я ходила как старушка около двух месяцев", -

После родов Воеводина сделала МРТ, которое показало три грыжи, протрузию и отек костного мозга. Нейрохирурги, ортопеды, остеопаты, мануальные терапевты — никто не смог помочь молодой маме. С таким букетом болезней Воеводина продолжает жить и по сей день.

"До сих пор я периодически дрожу от острых приступов боли. Из-за этого мои спортивные занятия прекратились ", - пожаловалась Воеводина подписчикам в Instagram.

До беременности Оксана активно занималась спортом: фитнесом, йогой, пилатесом, теннисом, вейкбордом, тайским боксом, каталась на лыжах. Но сейчас теперь модель вынуждена воздерживаться от тренировок.  

Ранее Воеводина рассказала, что впала в послеродовую депрессию после появления на свет сына Леона.

Напомним, брак россиянки и экс-короля Малайзии продлился девять месяцев. Они развелись 1 июля текущего года. Адвокат бывшего правителя намекнул на то, что Воеводина родила сына не от его клиента.

Воеводина, в свою очередь, заявила, что узнала о разводе из интернета и что она готова доказать отцовство Мухаммада при помощи анализа ДНК. Она потребовала от мужчины алиментов, однако тот отказался ее спонсировать.

Видео: история любви красавицы и короля закончилась судом

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.