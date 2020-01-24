Во Франции растут убытки из-за забастовки против пенсионной реформы

Ранее власти пошли на уступки, однако это не остановило протестующих

Перебои в работе общественного транспорта, неработающие государственные учреждения, школы, музеи и колоссальные убытки для экономики. Во Франции с новой силой набирает обороты общенациональная забастовка. По всей стране люди вышли на улицы, протестуя против пенсионной реформы. Как раз сегодня соответствующий законопроект представлен на заседании кабинета министров.

Тысячи человек вышли на улицы Марселя, Нанта, Гавра. В Париже, где в поддержку акции закрыли даже Эйфелеву башню, огромная колонна растягивается по набережным Сены.

"Сегодня или никогда" - с таким лозунгом выходят на улицы протестующие. После паузы в несколько недель эта манифестация как тест: сможет ли протест вновь набрать силу, заставив правительство страны пересмотреть свои планы.

Пока же кабмин Макрона стоит на своем. Протестующим уступили по одному из самых болезненных пунктов, на время отменив увеличение пенсионного возраста до 64 лет, но совсем отказываться от реформы власти не думают. Как раз в эту пятницу премьер Эдуар Филипп официально представляет проект на заседании правительства.

"Можем ли мы говорить о том, что профсоюзы проиграли это сражение? Да, абсолютно. Но выиграл ли Макрон? Вот это вопрос. Ведь недовольство граждан никуда не денется, даже если ему удастся провести реформу через парламент", - уверен научный сотрудник Высшей школы социальных наук Парижа Жак Сапир.

В основе всё тот же принцип: установить общий возраст выхода на пенсию, отменив сложную систему баллов, по которой, скажем, работники железных дорог или медики могут выходить на пенсию гораздо раньше остальных. В будущем, уверяют власти, Пенсионный фонд просто не выдержит такой нагрузки, профсоюзы не верят.

"Мы готовы к дням и даже месяцам забастовки. В различных формах, которые нам ещё предстоит разработать", - сказал генеральный секретарь профсоюза "Рабочая сила" Ив Верье.

- Я поддерживаю своих товарищей. Эта реформа крайне несправедлива. Она должна быть отменена. - Мы по-прежнему полны решимости отстоять своё право на раннюю пенсию. Будем протестовать до тех пор, пока правительство не отменит проект реформы.

Забастовка в стране уже побила все рекорды. Протесты длятся 50 дней. Почти месяц в Париже с перебоями работал общественный транспорт. Отменялись спектакли в театрах, закрывались музеи. Все это уже принесло французской экономике ущерб в миллионы евро. И, кажется, будет еще хуже. По последним опросам, 61% французов поддерживает бастующих, предлагая добиваться полной отмены реформы. Следующие акции протеста запланированы на конец января.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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