Глава "Россетей" рассказал Путину о плане на случай ЧС

Все дежурные бригады находятся в полной готовности

Специалисты "Россети" в нынешний осенне-зимний период не допустили ни одного массового отключения электроэнергии. Об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным глава крупнейшей электросетевой компании страны Павел Ливинский.

По его словам, все дежурные бригады находятся в полной готовности, а в случае чрезвычайных ситуаций будут задействованы резервные источники энергии. Ливинский рассказал, что в прошедшем году компания успешно реализовывала комплексный план расширения и развития магистральной инфраструктуры, передает "ТВ Центр". В частности, были выполнены работы по энергоснабжению газопровода "Сила Сибири" и Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Была усилена надежность Московского региона.

"По прибыли - 125 миллиардов, это на уровне 2018 года. Выручка, показатель EBITDA, финансовой устойчивости, мы все в рамках бизнес-плана выполнили, даже с увеличением", - сказал гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский.

"По планам развития как?" – спросил Путин.

"За 2019 год мы 322 тысячи договоров техприсоединения выполнили. Суммарная нагрузка, которую присоединили – население, бизнес, промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство – это 14,5 гигаватта мощности, огромная нагрузка. На 2020 год у нас сводная инвестиционная программа – около 290 миллиардов рублей, учитывает все необходимые потребности в развитии на территории регионов присутствия", - заявил Ливинский.

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