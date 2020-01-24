"Пробил дно": "Единая Россия" намерена исключить главу Чувашии из партии

Поступки Михаила Игнатьева вызвали в партии оторопь

Руководитель МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который во время церемонии вручения новой техники пожарным, заставил одного из спасателей подпрыгнуть за ключами от спецавтомобиля.

Кадры инцидента, который произошел накануне в Чебоксарах, появились в интернете. На них видно, как Игнатьев вместо того, чтобы передать ключи от техники сотруднику МЧС, высоко поднимает руку и вынуждает спасателя подпрыгнуть.

Поведение главы Чувашии теперь рассмотрят на ближайшем заседании комиссии "Единой России" по этике. Об этом заявил её ответственный секретарь Евгений Ревенко. По его словам, происходящее на видео совсем не похоже на шутку и вызывает оторопь и отвращение. Ревенко выразил мнение, что Игнатьев в очередной раз "пробил дно". Недавно глава Чувашии стал участником еще одного скандала, призвав "мочить" журналистов, которые не так пишут о его республике.

В свою очередь секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из ее рядов и его соответствии должности.

"Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям. Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности", - заявил Турчак. Его слова приводит ТАСС.

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