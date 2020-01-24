Опубликованы первые кадры с места стрельбы в Германии

Стрелок задержан

Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Рот-ам-Зе на юге Германии. Эту информацию подтвердили в местной полиции. Видео с места стрельбы публикует ТВЦ.RU.

Кроме того, пострадали еще два человека. Устроивший стрельбу мужчина задержан. Его личность пока не раскрывается. Мотивы стрелка неизвестны. Полиция не исключает, что открыть огонь он мог из личных мотивов.

Тем временем, немецкий портал swp.de публикуют первые кадры с места стрельбы. На фотографиях видно, что место преступления оцеплено полицией.

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