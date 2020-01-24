Двух российских дипломатов выслали из Болгарии

Их заподозрили в шпионаже

Болгария объявила persona non grata двух российских дипломатов, работающих в Софии.

В свою очередь, посольство России в Болгарии заявило, что никаких доказательств нарушения дипработниками Венской конвенции предоставлено не было.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий", - сообщили в диппредставительстве.

Ранее прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.

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