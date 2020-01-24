Чего добился Дональд Трамп за три года у власти

Закат Демократической партии очевиден, уверены политологи

Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по числу твитов в день - 142, по одному сообщению каждые 88 секунд. Особую пикантность этой сухой статистике придает тот факт, что рекорд был поставлен на полях Всемирного экономического форума в Давосе. То ли форум был так зажигателен, то ли сам Трамп так там зажег, что на всех остальных его внимания уже не хватало. Впрочем, ему было на что реагировать - 21 января в Сенате США прошло вступительное заседание по делу об импичменте президенту. А 20 января Трамп отметил три года на посту американского лидера. Отметил, как и полагается стабильному гению, скромно - роликом о собственных достижениях, большую часть которого он потом повторил на словах, выступая перед мировой элитой в Давосе.

У Трампа в Давосе было прекрасное настроение. Это в 2019 году международный форум пришлось пропустить из-за приостановки работы американского правительства, в этом году в стране всё вполне спокойно. Разве что, за исключением такой мелочи, как финальные слушания по импичменту. Но Трампа этот исторический момент, похоже, совершенно не впечатляет, и тем более не тревожит.

"Я доверяю Сенату, это замечательные люди. А импичмент - это целая мистификация, и она была у нас с самого начала, с того дня, как я был избран президентом", - высказался президент США.

Мистификация, действительно, самое точно определение для невменяемости демократов, которые три года не оставляют попыток выставить Трампа за двери Белого дома. Сперва они хотели провернуть абсолютно фейковый "рашагейт", но доказать, что Россия помогла Трампу победить в 2016 году не смог даже специальный прокурор. Теперь вот сделана ставка на "юкрейнгейт". Впрочем, несмотря на то, что страну поменяли – степень абсурдности обвинений по-прежнему зашкаливает.

"Президент Трамп просил иностранного вмешательства в наши демократические выборы, злоупотреблял полномочиями своего офиса, чтобы получить помощь из-за рубежа и улучшить перспективы своего переизбрания. Для реализации этой коррупционной схемы он оказывал давление на президента Украины. А когда был уличен, пытался помешать расследованию", - заявил сенатор от Демократической партии, США Адам Шифф.

Видео: республиканцы намерены рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

Трампа обвиняют в том, что он пытался заставить Зеленского выяснить – проворачивал ли бывший вице-президент Америки Джо Байден во времена правления Порошенко коррупционные схемы. Демократам кажется, что Трамп при помощи этих разоблачений захотел избавиться от Байдена как от главного противника в президентской гонке 2020 года.

Вот, собственно, и всё вмешательство в демократические выборы. На разбирательство с этим откровенным бредом сенаторы-республиканцы решили выделить буквально считанные часы. И уже на следующей неделе будет оглашён вердикт. Но не столько Трампу, сколько демократам – в ближайшее время одна из двух старейших партий Америки, похоже, может просто исчезнуть.

"Демократы думают только о своей власти. Массса народа начинает просыпаться, понимать, что такое Демпартия. Особенно заметно у афроамериканцев, у испанцев, которые много лет обычно поддерживали демократов. И переход афроамериканцев на сторону республиканцев – очень заметно последние три года. Я считаю – это самый большой показатель, индикатор, что Демократическая партия идет к закату. И может быть в ближайшие 10 лет этой партии уже не будет", - прокомментировал политолог Джон Вароли.

А социологи делают ещё более интересные прогнозы – предсказывают, что в ближайшие 10 лет случится не просто расцвет Республиканской партии, а непосредственно клана Трампов. Согласно опросу, проведенному в последние дни прошлого года, в 2024 году молодое поколение американцев-республиканцев хочет видеть в Белом доме старшего сына Трампа - Дональда-младшего или дочь Трампа – Иванку.

"Трампы станут династией, которая продержится десятки лет и поможет Республиканской партии стать новой партией. Партией, которая будет приспосабливаться к изменчивой культуре", - сказал председатель избирательного штаба Дональда Трампа Бред Парскейл.

Подробности смотрите в репортаже Веры Щировой:

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