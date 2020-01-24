Восхитивший палестинцев поступок Путина сняли на камеру

Инцидент произошел во время поездки в Вифлеем

Владимир Путин поднял упавшую на пол фуражку палестинского гвардейца.

Инцидент произошел во время визита главы государства в Вифлеем. Поступок Путина запечатлел фотограф президента Палестины Махаммад Атик.

На видео можно заметить, как президент в сопровождении высокопоставленных лиц идет между членами караула, стоящими в ряд по обе стороны. В какой-то момент российский лидер нагибается, поднимает головной убор с пола и надел его на голову палестинского гвардейца.

"Уважение президента Путина к палестинской гвардии", - заметил Атик.

"Дай Бог вам здоровья", - пожелал Eyad Abu Ali в комментариях под видео.

"Выражаю признательность и нашему дорогому гостю президенту Путину и нашему президенту Махмуду Аббасу", - написал Ahmad O Manasra.

Ранее Путин обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

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