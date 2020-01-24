ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Восхитивший палестинцев поступок Путина сняли на камеру

18:43
  • пятница
  • 24 января 2020

Инцидент произошел во время поездки в Вифлеем

Владимир Путин поднял упавшую на пол фуражку палестинского гвардейца.

Инцидент произошел во время визита главы государства в Вифлеем. Поступок Путина запечатлел фотограф президента Палестины Махаммад Атик.

На видео можно заметить, как президент в сопровождении высокопоставленных лиц идет между членами караула, стоящими в ряд по обе стороны. В какой-то момент российский лидер нагибается, поднимает головной убор с пола и надел его на голову палестинского гвардейца.

"Уважение президента Путина к палестинской гвардии", - заметил Атик.

"Дай Бог вам здоровья", - пожелал Eyad Abu Ali в комментариях под видео.

"Выражаю признательность и нашему дорогому гостю президенту Путину и нашему президенту Махмуду Аббасу", - написал Ahmad O Manasra.

Ранее Путин обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и караул президента Палестины
Владимир Путин и караул президента Палестины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.