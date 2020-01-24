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Швыряли при погрузке: две кошки погибли на борту самолета

19:51
  • пятница
  • 24 января 2020

Трагедия произошла из-за халатности грузчиков

Авиакомпания "Аэрофлот" накажет своих грузчиков, действия которых привели к смерти двух кошек при транспортировке в аэропорту "Шереметьево".
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В авиакомпании обещают сделать все возможное, чтобы привлечь грузчиков к ответственности, а также выразили готовность пересмотреть правила транспортировки переносок с животными во всех российских аэропортах.

На жуткий инцидент отреагировали и в Госдуме. глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что направил главе МВД запрос с просьбой возбудить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, передает РИА Новости.

О гибели животных сообщил telegram-канал Baza. Россиянин Максим Чумаченко летел рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, а затем намеревался переесть в самолет до Софии (Болгария). Вместе с ним в багажном отсеке летели три кошки породы американский колор-пойнт (в США их стоимость начинается от двух тысяч долларов).

Пассажир, летевший вместе с Максимом в Москву, рассказал, что видел, как грузчики "швыряют" переноски с животными. Как результат пассажиру выдали две переломанные корзинки, перевязанные веревками. Одна кошка скончалась в самолете, вторая – на столе у ветеринара. Третья выжила, так как летела трансфером до Софии без выдачи в Москве, но получила сильное обморожение.

По предварительному заключению ветврачей, оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило Минтрансу ввести единые требования по габаритам для всех авиакомпаний (не менее 115 сантиметров по сумме трех измерений) для перевозки в салоне, а также разрешить доплачивать за лишний вес питомцев. Эта инициатива была высказана после инцидента с толстым котом Виктором.

Однако в Минтрансе заявили, что не будут менять правила перевозки из-за конструктивных особенностей самолетов, которые используют разные авиакомпании.

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