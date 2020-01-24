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Стоял и снимал: автор видео с полуголым мужчиной в детсаду вызвал гнев россиян

19:46
  • пятница
  • 24 января 2020

Неприятный инцидент произошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после инцидента в детском саду, на территорию которого ворвался мужчина в нижнем белье. Будучи в неадекватном состоянии, он некоторое время находился на детской игровой площадке.

Как сообщили в управлении СК по Свердловской области, за пределы детсада в Октябрьском районе мужчину выпроводили работники учреждения, и он был передан сотрудникам правоохранительных органов.

В Сети появилось видео задержания голого мужчины. На кадрах, которые публикует ТВЦ.RU, он пытается вырваться из рук сотрудников детского сада. Пользователи соцсетей возмутились, что автор видео вместо того, чтобы оказать помощь, снимал видео для "хайпа", а воспитатели не увели детей с площадки.

- Детей почему воспитатель не увел? Ну, конечно, оператор - молодец, хайп, видео.

- Действительно, странная реакция воспитателей. Дети продолжают рядом гулять и смотреть. Нет слов, конечно.

- Как можно просто так стоять и снимать происходящее на видео?! Почему автор видео не помог сотрудникам детсада?

В СК отметили, что в рамках расследования уголовного дела будут устанавливаться не только обстоятельства поведения мужчины, но и дана объективная правовая оценка на предмет надлежащего обеспечения мер безопасности детей со стороны администрации детсада.

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