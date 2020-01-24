В Китае спасли подцепившую коронавирус женщину

Врачам удалось вылечить 56-летнюю пациентку из города Ухань

Китайские врачи вылечили пневмонию у 56-летней жительницы города Ухань. Воспаление легких у пациентки было вызвано новым коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщает Sina со ссылкой на городской комитет здравоохранения, женщина была госпитализирована в больницу в Шанхае 15 января. За последнюю неделю у нее улучшилась работа органов дыхательной системы, признаки воспаления исчезли, а два теста на присутствие коронавируса показали отрицательный результат.

В Китае, где появился новый коронавирус, заразившихся уже более 800. 26 человек умерли, тысячи - в карантине. В столице эпидемии - городе Ухань - для заболевших строят специальную инфекционную больницу. Болезнь распространяется по миру. Заболевшие есть уже на трех континентах.

При этом ВОЗ считает, что пока говорить о том, что вспышка новой пневмонии в Китае — это чрезвычайная ситуация, имеющая международное значение, слишком рано. Медики уже работают над вакциной и экспресс-тестами для выявления заболевших. В России такой тест появится в течение месяца.

Как пишут Дни.ру, китайские специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний смогли выделить штамм нового смертоносного вируса и сделать его снимок с помощью электронного микроскопа.

Пугающие видео из охваченного вирусом Китая

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