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Россиянам предложили сдать билеты в Китай из-за коронавируса

21:32
  • пятница
  • 24 января 2020

В КНР сейчас лучше не летать

Авиакомпания "Аэрофлот" предложила пассажирам бесплатно сдать или обменять билеты на рейсы в Китай, запланированные с 24 января до 7 февраля.

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Эта мера связана с эпидемиологической обстановкой в Китае. В свою очередь Ростуризм советует россиянам воздержаться от поездок в КНР до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в стране не нормализуется, а туроператорам и агентствам приостановить продажу туров, передает ТАСС.

"При расторжении договора до начала путешествия туристу и иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта", - объяснили в Ростуризме.

По последним данным, от появившемся в Китае нового коронавируса скончались 26 человек, более 800 инфицированы. В столице эпидемии - городе Ухань - для заболевших строят специальную инфекционную больницу. Вирус вышел и за пределы Китая: случае заражения зафиксированы на трех континентах.

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