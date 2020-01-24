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Убитой горем Раисе Рязановой стало плохо на похоронах сына

22:21
  • пятница
  • 24 января 2020

Данила Перов внезапно умер 22 января

Народной артистке России Раисе Рязановой стало плохо на похоронах ее сына, актера Данилы Перова. Единственный наследник актрисы внезапно умер из-за оторвавшегося тромба на 52-м году жизни.

"Убитой горем актрисе стало плохо возле гроба сына", - передает РЕН ТВ. Сообщается, что родственники Рязановой дали ей успокоительное.

Инцидент произошел на входе в театр "Содружество актеров Таганки", где проходило прощание с актером. Данила Перов работал в нем с 1994 года. Актер также играл в фильмах и сериалах.

 

Раиса Рязанова известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Белый Бим Черное ухо", "Барышня-крестьянка". У Перова остался сын.

Видео: Мой герой. Раиса Рязанова

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