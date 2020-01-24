Убитой горем Раисе Рязановой стало плохо на похоронах сына

Данила Перов внезапно умер 22 января

Народной артистке России Раисе Рязановой стало плохо на похоронах ее сына, актера Данилы Перова. Единственный наследник актрисы внезапно умер из-за оторвавшегося тромба на 52-м году жизни.

"Убитой горем актрисе стало плохо возле гроба сына", - передает РЕН ТВ. Сообщается, что родственники Рязановой дали ей успокоительное.

Инцидент произошел на входе в театр "Содружество актеров Таганки", где проходило прощание с актером. Данила Перов работал в нем с 1994 года. Актер также играл в фильмах и сериалах.

Раиса Рязанова известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Белый Бим Черное ухо", "Барышня-крестьянка". У Перова остался сын.

Видео: Мой герой. Раиса Рязанова

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