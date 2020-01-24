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Стрелок из немецкого Рот-ам-Зе застрелил свою семью

22:02
  • пятница
  • 24 января 2020

Погибли шесть человек

Полиция раскрыла личность подозреваемого, который сегодня днем устроил стрельбу в немецком городе Рот-ам-Зе.

Им оказался 26-летний житель Германии, передает РИА Новости. Среди жертв - его родители, дяди и тети. Зачем молодой человек пошел на такое преступление, предстоит выяснить полиции. Известно, что преступник сам позвонил в полицию и рассказал о содеянном.

По данным местных СМИ, все семейство приехало похороны, которые должны были состояться в субботу, 25 января.

Ранее стало известно, что шесть человек (трое мужчин в возрасте 36, 65 и 69 лет и три женщины в возрасте 36, 56 и 62 лет) погибли в результате стрельбы в немецком городе Рот-ам-Зе на юге Германии. Также сообщалось о двух пострадавших, жизнь одного из них находится под угрозой. Угрозам стрелка подверглись двое подростков 12 и 14 лет, сейчас им оказывается психологическая помощь.

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