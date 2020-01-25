Разрушительное землетрясение в Турции: много погибших и раненых

Подземные толчки ощущались в соседних странах

Поздно вечером 24 января на востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,8 балла. Спасатели разбирают завалы, образовавшиеся после подземных толчков. К утру субботы известно о как минимум 20 погибших и более тысячи пострадавших, сообщает РИА Новости.

Подземные толчки ощущались в соседних странах - Израиле, Ираке и Сирии. По последним данным, среди погибших и пострадавших граждан России нет.

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