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Отказавшийся от встречи с Путиным Зеленский заговорил о важности диалога с Москвой

10:46
  • суббота
  • 25 января 2020

Лидер Незалежной сделал странное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о важности прямого диалога с Путиным. Примечательно, что это заявление лидер Незалежной сделал после того, как сам отказался от встречи с российским президентом в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста.
Зеленский попросил Путина о встрече

"Мы вернули моряков…Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Значит, мы о чём-то говорим. Я считаю, что диалог начался", - сказал Зеленский в интервью израильскому телевидению. Также он отметил, что Москве и Киеву удалось несколько реанимировать нормандский формат.

Украинский президент также, как и российский, находился с визитом в Израиле. За несколько дней до поездки Киев запросил у Москвы встречу двух лидеров во время форума памяти жертв Холокоста. Зеленский на это мероприятие не пришёл, объяснив это тем, что передал своё приглашение очевидцам трагедии, которые не могли попасть в зал из-за недостатка мест.

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