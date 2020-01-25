Отказавшийся от встречи с Путиным Зеленский заговорил о важности диалога с Москвой

Лидер Незалежной сделал странное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о важности прямого диалога с Путиным. Примечательно, что это заявление лидер Незалежной сделал после того, как сам отказался от встречи с российским президентом в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста.

"Мы вернули моряков…Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Значит, мы о чём-то говорим. Я считаю, что диалог начался", - сказал Зеленский в интервью израильскому телевидению. Также он отметил, что Москве и Киеву удалось несколько реанимировать нормандский формат.

Украинский президент также, как и российский, находился с визитом в Израиле. За несколько дней до поездки Киев запросил у Москвы встречу двух лидеров во время форума памяти жертв Холокоста. Зеленский на это мероприятие не пришёл, объяснив это тем, что передал своё приглашение очевидцам трагедии, которые не могли попасть в зал из-за недостатка мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"