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В Сирии возобновились обстрелы Алеппо

10:32
  • суббота
  • 25 января 2020

Есть погибшие среди мирного населения

Жители пригородов сирийского Алеппо оказались на линии фронта. По данным российского Центра по примирению, в последнее время боевики предприняли несколько атак на позиции правительственных войск и возобновили обстрелы окрестностей города.  Сильно пострадал район Халидия.
Жители Алеппо остаются в городе, несмотря на обстрелы

Посёлки, которые удерживают террористы, по прямой, всего в двух километрах. Ежедневно, боевики открывают огонь по Алеппо. Сирийская армия вынуждена отвечать, чтобы защитить людей. Обнаружить огневые точки боевиков сложно, сообщает "ТВ Центр".

Они перемещаются на пикапах или маленьких грузовиках, в кузовах которых находятся миномёты или реактивные установки, выезжают на позиции, делают 5-6 выстрелов и скрываются. На одну вылазку уходит не более трёх минут.

Интенсивность обстрелов Алеппо не спадает. Каждый день гибнут ни в чём не повинные. Люди живут надеждой на то, что сирийская армия перейдет в наступление и выдавит боевиков из развалин за окраиной. Именно отсюда по городу бьют реактивные установки и миномёты террористов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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