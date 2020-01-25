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Путин направил соболезнования Эрдогану после мощного землетрясения

12:25
  • суббота
  • 25 января 2020

Стихия унесла жизни двух десятков человек

Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями после разрушительного землетрясения. "В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.
Разрушительное землетрясение в Турции: много погибших и раненых

Тем временем в Турции развёрнута масштабная спасательная операция после подземных толчков, жертвами которых стали более 20 человек. Счёт пострадавших идёт на сотни. По предварительным данным, россиян среди них нет.

Всё произошло минувшим вечером. За мощным толчком магнитудой 6,8 последовали 274 афтершока, отголоски почувствовали даже в соседних странах. Подробности - у Дмитрия Гусева (смотрите видео).

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