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Над Трампом нависла тень импичмента

12:44
  • суббота
  • 25 января 2020

Демократы раскопали новые документы

США снова повышают ввозные пошлины на сталь и алюминиевые изделия. Такое решение принял Дональд Трамп, сделав исключения лишь для некоторых стран - Аргентины, Мексики и других. Эта мера необходима для защиты интересов национальной безопасности, утверждает президент.
Чего добился Дональд Трамп за три года у власти

Похоже, что американские граждане с ним согласны. Рейтинг Трампа за последние три месяца поднялся на 6%, это итог нового соцопроса. Демократы же не оставляют попыток провести импичмент, сообщает "ТВ Центр".

Пока в сенате слушали аргументы обвинителей, СМИ выдали новую сенсацию - якобы получили в распоряжение запись скандальной беседы Трампа с требованиями уволить посла США на Украине Мари Йованович. Впрочем, вряд ли оппонентам удастся приобщить улику к делу: материал ещё не обнародован, сам же Трамп обвинения решительно отрицает.

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